Sıla ile evlenen Hazer Amani'nin ilk eşi bakın kimdi gerçek ortaya çıktı!

Hazer Amani, Sıla ile bir proje için bir araya geldik, yemek yedik ve onu evine bıraktım açıklaması yapsa da kimse inanmadı ikilinin Sıla'nın evine girerken pozları yayıldı. Sıla ile aşk yaşarken Deniz Mumcuoğlu ile evli olan o dönem Hazer Amani'ye tepkileri çeken isim olmuştu.