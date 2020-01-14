Sıla ile evlenen Hazer Amani'nin ilk eşi bakın kimdi gerçek ortaya çıktı!
Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani dün akşam evlendi. Aile arasında kıyılan nikaha ünlü isimlerde eşlik etti. Peki, Sıla ile aşkları ortaya çıktığında evli olan Hazer Ameni'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdi?
Sevilen şarkıcı Sıla Genceoğlu ile Hazer Ameni dün akşam Sıla'nın evinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Düğüne çiftin en yakınları davet edildi. Şarkılar söyleyip dans eden çiçeği burnunda çiftin düğün pozları da sosyal medyada çok konuşuldu.
Sıla ile ünlü şef Hazer Ameni'nin aşkını ortaya çıkaran bu kare olmuştu. Geçen sene sabaha karşı bir araba el ele uyurken yakalan çift, her ne kadar aşk iddialarını yalanlasa da magazin basını bu olayı günlerce konuşmuştu. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Hazer Amani'nin alyansı olmuştu.
Hazer Amani, Sıla ile bir proje için bir araya geldik, yemek yedik ve onu evine bıraktım açıklaması yapsa da kimse inanmadı ikilinin Sıla'nın evine girerken pozları yayıldı. Sıla ile aşk yaşarken Deniz Mumcuoğlu ile evli olan o dönem Hazer Amani'ye tepkileri çeken isim olmuştu.
Peki yaklaşık 1 yıldır Sıla ile birlikte olan ve ani bir evlilik kararı ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir, ne zaman evlenlediler ve çocukları oldu mu?