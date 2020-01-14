Galatasaray'dan Murillo bombası! Falcao'dan bilgi aldı geliyor
Kadrosunu Onyerkuru, Saracchi ve Sedikida ile güçlendiren Galatasaray, stoper konusunda ise Murillo’da mutlu sona çok yakın.
Stoper konusunda ise Murillo’da sona gelindi. Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper için İtalyan ekibi ikna oldu ve vermeye razı oldu. 27 yaşındaki futbolcu için anlaşmanın bu hafta içinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kolombiyalı savunmacı, Falcao'dan Galatasaray'la ilgili bilgi aldı. Falcao’nun, Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Murillo’nun transferi nedeniyle çok mutlu olduğu bildirildi.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie B ekiplerinden Trapani, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli futbolcuyu İtalya'ya getirdi. Sow'un Sicilya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray Kulübü, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün için teklif ettiği 2 milyon euro'yu kabul etmedi. Belçika ekibinin önerdiği bedeli tatmin edici bulmayan sarı-kırmızılı yönetim, masadan kalktı. İlk aşamada 200 bin euro ödeyerek Yunus'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Cercle Brugge, haziran ayında 1.8 milyon euro karşılığında 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı teklif etmişti. Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giyen 2000 doğumlu hücum oyuncusu, Süper Lig'de sadece 7 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona eriyor.
Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak adına Nagatomo ve Mariano'nun sözleşmelerini bu hafta feshedecek.