Galatasaray'dan Murillo bombası! Falcao'dan bilgi aldı geliyor

Stoper konusunda ise Murillo’da sona gelindi. Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper için İtalyan ekibi ikna oldu ve vermeye razı oldu. 27 yaşındaki futbolcu için anlaşmanın bu hafta içinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kolombiyalı savunmacı, Falcao'dan Galatasaray'la ilgili bilgi aldı. Falcao’nun, Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Murillo’nun transferi nedeniyle çok mutlu olduğu bildirildi.