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Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e tokat gibi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan görüşmede AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e ayar verdiği ortaya çıktı. Erdoğan AB'nin Libya konusunda ikiyüzlülük yaptığını Michel'in yüzüne söyledi.

Erdoğan, geçtiğimiz gün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda AB'nin ikiyüzlülüğünü Michael'in yüzüne söyledi.

BM kimi tanıyorsa onunla anlaşma yaptık

AB Konseyi Başkanı, Erdoğan'a; AB'nin Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri mutabakat anlaşmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ise; Libya'da BM'nin de tanıdığı meşru hükümetin Sarrac Hükumeti olduğunu, meşru bir hükumetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz meselesi

AB Konseyi Başkanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin izinsiz olduğunu ifade etmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin de hakkını savunması gerektiğini ifade etti.

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