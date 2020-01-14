Diyabet yani şeker hastalığından korunmanın 2 yolu

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetten korunmak mümkün mü? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı evet. Diyabetten korunmak için yapmanız gereken iki önemli şey var. Diyabetten korunmanın ilk kuralı düzenli yürüyüş yapmak, ikinci kuralı ise sağlıklı beslenmek.

Fark Etmeden Diyet programıyla tanınan Diyetisyen Selahattin Dönmez, halk arasında şeker hastalığı adıyla anılan diyabetten korunmanın yollarını anlattı. Diyabeti anlamak için öncelikle diyabet nedir sorusuna yanıt vererek başlayalım. Diyabet, insülin salınımı ve insülin eksikliği ile oluşan kronik metabolik bir hastalıktır. Peki diyabet hastası olarak anılmak için şeker seviyesinin kaç olması gerekir? Şeker hastalığı belirtilerinin abşında açlık kan şekeri 126 mg/dL, tokluk kan şekeri 200 mg/dL çıkması var. Bunun dışında hastada diyabet semptomları ve HbA1C değeri 6,5 üzerindeyse şeker hastası sınıfına girer.

Krom eksikliği diyabeti tetikliyor

Araştırmalar başta krom olmak üzere birçok mikro besin ögesi yetersizliklerine yol açan yetersiz ve sağlıksız beslenmenin diyabet riskini artırabileceğini gösteriyor. Krom karbonhidrat metabolizması için mutlaka gerekli besin öğesidir; insüline duyarlılığı arttırır ve glikoz intoleransını düzeltmeye yardımcıdır.Diyabet aynı zamanda magnezyum yetersizliği ile de bağlantılıdır. Magnezyum insülin salınımı üzerinde etkili bir mineraldir. Diyabetik hastalarda böbrek fonksiyonlarının bozulmasından ve yetersiz alımından dolayı magnezyum eksikliği görülmektedir.

Kırmızı et, tavuk, hindi eti, balık ve tam tahıllar kromun zengin kaynaklarıdır. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve koyu yeşil yapraklı sebzeler ise bol magnezyum içeren besinlerdir. Bu nedenle özellikle diyabet riskiniz yüksekse krom ve magnezyumdan zengin besinleri içeren, sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyle diyabete karşı önlem alabileceğinizi unutmayın derim. Ayrıca eksikliğin ciddi düzeyde olduğu, besinle alımın yetersiz olduğu veya emilim bozukluklarının varlığı gibi gerekli durumlarda da krom ile magnezyum minerallerin takviye olarak kullanımı da diyabete karşı olumlu sonuçlar veriyor.

Diyabetten korunmanın 2 yolu

Diyabetten korunmanın iki ilacı vardır; Bunlardan biri sağlıklı beslenme diğeri ise düzenli yürüyüş.