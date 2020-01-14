Meral Akşener'den hükümete Libya ve Kanal İstanbul eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener hükümeti Libya politikası ve Kanal İstanbul üzerinden sert eleştirdi.

İyi Parti Lideri Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki iç savaşa göndermeye hayır dedik. Taraf olmadan bu anlaşma korunabilir dedik. Dinletemedik. Devlet işlerinden anlamamakla itham edildi.

8 Ocak’ta Putin geldi bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Erdoğan’ın dostu Putin iki dakikada ikna edivermiş. Teröristle müzakere mi olur diyen Sayın Erdoğan Putin söyleyince anında ikna oldu. Kendi ülkesini dinlemeyen biri bir gün ABD’den ertesi gün Rusya’dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor.

Gözü kulağı milletine kapalı ama çıkıp yerli ve milli olmaktan bahsedebiliyor. Milletine sırtını dönmüş elalemin dediğinin peşinde koşuyorlar. El iyisi bunlar.

Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Attığın her tripte binlerce insan ekmeğinden oluyor farkında mısın? Senin görevin başa kim gelirse gelsin o ülke ile ilişkileri geliştirmek ticareti büyütmektir.

Kanal İstanbul eleştirisi

"Bütün birikimleri ve uzmanlarıyla millet bu inşaat işe karşıyken neden bu kadar ısrarcısınız. Milletin hayrına hiçbir yatırıma karşı çıkmadık. Bu yüzden projeyi 36 kişilik bir ekip teknik, çevre, hukuki ve ekonomik olmak üzere inceledi. Bu haftasonu İstanbul'da konunun tartışılacağı bir panel düzenliyoruz. Kanal hakkında bazı sorular sorduk cevaplarını aradık. Kanal İstanbul milletin bir ihtiyacını karşılıyor mu, tarımsal üretimi destekliyor mu, 20 milyar dolar yatırımı karşılayacak bir gelir yaratıyor mu? Hayır. Kanala hazineden gemi geçiş garantisi verecekler. Önümüzdeki 50 belki 100 yıl o devasa inşaatın parası sizlerin sırtına yıkılacak. Şehir hastanelerinde, Osmangazi Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu gibi. İşin aslı İstanbullulardan kendince intikam alıyor. Seçim kaybetmek çok zoruna gitti."