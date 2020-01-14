Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'e partner geliyor!

Fenerbahçe, Salzburg'da top koşturan Kosova asıllı 21 yaşındaki Mergim Berisha'yla ilgileniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)’nun belirlemiş olduğu limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam Gazetesi'nde yer verilen habere göre, Vedat Muriqi’i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertli ekip aradığı ismi Avusturya’da buldu. Fenerbahçe’nin Salzburg’ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha’yla ilgilendiği bildirildi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

17 maçta 7 gol, 5 asistlik

İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı. Nachrichten’e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, “Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha da Fenerbahçe ile görüşüyor” ifadesini kullandı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.