HABER /  FENERBAHÇE
ADV Mazluma Çatı Olalım

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'e partner geliyor!

Fenerbahçe, Salzburg'da top koşturan Kosova asıllı 21 yaşındaki Mergim Berisha'yla ilgileniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)’nun belirlemiş olduğu limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam Gazetesi'nde yer verilen habere göre, Vedat Muriqi’i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertli ekip aradığı ismi Avusturya’da buldu. Fenerbahçe’nin Salzburg’ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha’yla ilgilendiği bildirildi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

17 maçta 7 gol, 5 asistlik
İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı. Nachrichten’e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, “Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha da Fenerbahçe ile görüşüyor” ifadesini kullandı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e tokat gibi sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kartal İmam Hatip sorusuna cevap verdi
Matthijs de Ligt'ten Merih Demiral’a büyük ayıp!
Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti
Fox News Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı! ABD karadan da takip ediyormuş
Öldü denilen Tosuncuk Mehmet Aydın bakın nerede bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın en eski maddesi bulundu: 7,5 milyar yıllık yıldız tozu
AÖF giriş AÖF sınav yerleri açıklandı mı TC ile sorgulama
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi paylaştı! Bu 386 ürüne dikkat
Deniz Mumcuoğlu kimdir Hazer Amani ilk eşi
Fenerbahçe'de maaşlara dev makas
Darüşşafaka sınavı 2020 hangi illerde yapılacak başvuru şartları
Yorumlar