Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi paylaştı! Bu 386 ürüne dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı.

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı liste