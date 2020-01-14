İzmir'de 7 cemevi imar planlarına ibadet alanı olarak işlenecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi, oy çokluğuyla il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararı aldı. Karar oy çokluğuyla alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı birinci toplantısında, Bornova ilçesinde 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

Kamu vicdanıyla ilgili

Cemevlerinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesinin kamu vicdanıyla ilgili olduğunu ifade eden Soyer, bunun herhangi bir kamu otoritesi tarafından geri çevrilemeyeceğini söyledi.

AK Parti: Bakanlığa soralım

Rapor hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu kararın hukuksal altyapıyla ilgili birtakım sorunları barındırdığını belierterek şöyle konuştu: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak kararlarımızı alırken hukuku ön planda tutmalıyız. Bunu kabul etmemiz halinde yarın başka sorunların da doğmasına sebep verebiliriz. Önerge gündemde kalsın, bakanlıktan görüş soralım. Popülist siyasetle adım atmamız ve sonuç almamız zor.