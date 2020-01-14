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NASA sarmal gökadayı fotoğrafladı

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu gezegenimize 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 021-G004 olarak bilinen bir sarmal gökadayı fotoğrafladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA)uzay teleskobu Hubble evrenin ücra köşelerinden bir kare ile bir kez daha gündemde. Hubble 'ESO 021-G004' isimli sarmal gökadayı fotoğrafladı. 

Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzakta

ScienceAlert’ın haberine göre, Güney Bukalemun takımyıldızında bulunan ESO 021-G004 gezegenimiz Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta.  

1990 yılının nisan ayında uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu, önümüzdeki yıl emekliye ayrılacak. Hubble'In yerini ise James Webb Uzay Teleskobu alacak. 

2021'de göreve başlaması planlanan James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.  

James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.  

NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı ve yaklaşık 10 milyar dolara mal olacak olan uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde Güneş koruyucusu testlerini başarı ile geçmişti.  

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