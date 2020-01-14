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Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kahvaltı açıklaması konuşuluyor

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, TMZ Dergisi'ne verdiği bir röportajda kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi.

Dr. Mehmet Öz, Öz, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu belirtti.

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda kahvaltının 'gereksiz' olduğunu belirtti.

Reklam aldatmacası

Öz, yaptığı açıklamada "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu kaydetti.

Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çizdi.

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