Uzmanı açıkladı! İşte en sağlıklı 8 probiyotik besin... Yararları neler?

Yoğurt

Yoğurt, sağlığınızı iyileştirebilecek en iyi probiyotik kaynaklarından biridir. Başta laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler olmak üzere iyi bakteriler tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Yoğurt yemek, kemik sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlar. Ayrıca tansiyonu yüksek olan kişiler için de faydalıdır. Ayrıca yoğurt çocuklarda, antibiyotiklerin neden olduğu ishalin azaltılmasına yardımcı olabilir. Hatta irritabl barsak sendromunun (IBS) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, yoğurt laktoz intoleransı olan insanlar için de uygun olabilir. Bunun nedeni, bakterilerin laktozun bir kısmını laktik aside dönüştürmesidir, bu yüzden yoğurtun ekşi tadı vardır. Ancak, bütün yoğurtların canlı probiyotik içermediğini unutmayın. Bazı durumlarda, canlı bakteriler işleme sırasında öldürülmüş olabilir. Bu nedenle aktif veya canlı kültür içeren yoğurt seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, satın almadan önce her zaman yoğurt etiketini mutlaka okuyun. Düşük yağ veya yağsız olarak etiketlenmiş olsa bile, yine de yüksek miktarda şeker ilave edilebilir.