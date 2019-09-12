Uzmanı açıkladı! İşte en sağlıklı 8 probiyotik besin... Yararları neler?
Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, tüketildiğinde sindirim sağlığından depresyon tedavisine kadar birçok faydası bulunan probiyotiklerin en sağlıklı 8 kaynağını açıkladı.
Uzmanların dost bakteriler olarak nitelediği probiyotikler, bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturur ve çeşitli sağlık problemlerine neden olan düşman bakterilere karşı doğal biyolojik barajlar inşa ederler. Probiyotikleri koruyup desteklemenin bir yolu yanlış beslenme ve gereksiz ilaç kullanımından uzak durmaktır.
Sindirim sağlığından depresyon tedavisine kadar birçok faydası bulunan probiyotiklerin en sağlıklı 8 kaynağını Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı. KadınveKadın internet portalında yer olan habere göre, işte süper sağlıklı 8 probiyotik besin...
Yoğurt
Yoğurt, sağlığınızı iyileştirebilecek en iyi probiyotik kaynaklarından biridir. Başta laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler olmak üzere iyi bakteriler tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Yoğurt yemek, kemik sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlar. Ayrıca tansiyonu yüksek olan kişiler için de faydalıdır. Ayrıca yoğurt çocuklarda, antibiyotiklerin neden olduğu ishalin azaltılmasına yardımcı olabilir. Hatta irritabl barsak sendromunun (IBS) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, yoğurt laktoz intoleransı olan insanlar için de uygun olabilir. Bunun nedeni, bakterilerin laktozun bir kısmını laktik aside dönüştürmesidir, bu yüzden yoğurtun ekşi tadı vardır. Ancak, bütün yoğurtların canlı probiyotik içermediğini unutmayın. Bazı durumlarda, canlı bakteriler işleme sırasında öldürülmüş olabilir. Bu nedenle aktif veya canlı kültür içeren yoğurt seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, satın almadan önce her zaman yoğurt etiketini mutlaka okuyun. Düşük yağ veya yağsız olarak etiketlenmiş olsa bile, yine de yüksek miktarda şeker ilave edilebilir.
Kefir
Kefir, fermente edilmiş bir probiyotik süt içeceğidir. İnek veya keçi sütüne kefir taneleri eklenerek yapılır. Kefir taneleri tahıl taneleri değil, karnabahar gibi görünen laktik asit bakteri ve maya kültürleridir. Kefir birçok sağlık yararı ile bağlantılıdır. Kemik sağlığını iyileştirebilir, bazı sindirim sorunlarına yardımcı olabilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Yoğurt, muhtemelen Batı diyetinde bilinen en iyi probiyotik yiyecek olmasına rağmen, kefir aslında daha iyi bir kaynaktır. Kefiri etkili bir probiyotik haline getiren, birkaç büyük iyi bakteri ve maya suşu içermesidir. Yoğurt gibi kefir de genellikle laktoz intoleransı olan insanlar tarafından iyi tolere edilir.