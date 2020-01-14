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Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu

Fenerbahçe'de kadroda şans bulamayan Miha Zajc için İtalyan ekibi Brescia harekete geçti.

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürerken sarı lacivertli kulübün kapısı Miha Zajc için yapılan transfer teklifiyle çalındı.

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti.

3.5 milyon euro gözden çıkarıldı
Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı. 5-1'lik Sampdoria yenilgisini unutturmak isteyen Brescia'nın Sloven orta saha için 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor.

İkinci kez İtalya'da oynayacak
Zajc'ın ayak bileğindeki sakatlığın da düzelmek üzere olduğu, genç ismin Empoli'den sonra ikinci kez İtalya'da oynayacağı bildirildi.

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