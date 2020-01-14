Devlet Bahçeli: Gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere seslenirken ''Terörist Demirtaş'ın kitabından sözde tiyatro çıkaranlar bu ülkenin köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenleyemiyordu. TBMM'ye gelen Bahçeli’yi kalabalık bir grup partili karşılamasının ardından konuşma yapacağı salona geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 ay sonra partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularla ilgili konuştu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satır başları...

- Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız.

- Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse meydanı boş zannetmedilerse kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle kendilerine gelecekler, arklarına bakmadan kuytu yerlere saklanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Yarım asrı asan bir mille şaheseri üzerinde karalama yapılamaz.

- Komplocuların kurnazların kundakçıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Kaanlık işlerimiz yoktur ki başımızı öne eğip mahcup olalım. Kötü sözler muhattaplarına aittir.

''Alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar''

- Sağlığım üstünden spekülasyon yapanlar erdemli ve edepli gönüllere bakarız. Alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Çünkü biz ülkücü doğduk ülkücü yaşadık ülkücü olarak öleceğiz. Ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım. Cihan yıkılsa evin çatısı sarsılmayacaktır. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan mücadele edeceğiz. Türkiye'yi çembere alan ihanet akımının fikri bulanıktır. Bölgemiz ve küresel sistem huzursuzluk içindedir.

''Libya bizim için tarih coğrafya ve gelecek konusudur''

- Daha fazla petrol için daha fazla insan ölüme terk edilmektedir. Türkiye ve Rusya'nın ortak çalışmaları sonrasında Libya'da ateşkes ilan edilmiştir. Libya için Rusya'da yapılan görüşmeler uzlaşma çabaları memnuniyet vericidir. Libya ile yapılan anlaşmayla Akdeniz'de ezberler bozulmuş, güç kaymaları yaşanmıştır. Türkiye ile Libya'nın denizden birleşmesi bölgesel dengelerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Libya bizim için tarih coğrafya ve gelecek konusudur.

''Türkiye ve Rusya'nın ortak müdahalesiyle Libya'da çatışma son bulmuştur''

- Var olan her soruna karşı ilkesel bir duruşumuz mevcuttur. Türkiye'yi çembere alan ihanet akımının fikri de zikri de karışıktır. Maalesef hem bölge hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır. Cemal Kaşıkçı, Kasım Süleymani, 176 kişiyi taşıyan uçağın vurulması. Güç mücadeleleri insani kazanımlara kastetmektedir. Çatışma alanları yaygınlık kazanmıştır. Türkiye ve Rusya'nın ortak müdahalesiyle Libya'da çatışma son bulmuştur. Türkiye atak ve aktif dış politika ile söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır.

''CHP neden sızlanıyor''

- Türkiye doğru zamanda doğru politikalarla konum almıştır, Akdeniz'deki ezberler bozulmuştur. Libya konusu bizim için gelecek meselesidir. Dayatmalara boyun eğmeyen siyasi iradeye karşı çıkmak, vatan severlikle nasıl bağdaşacaktır. CHP neden sızlanıyor. Akdeniz'deki güç oyunlarına Türkiye'nin girmesi zilleti neden kışkırtıyor. Kimden emir alıyorlar. Yunanistan, Hafter, Sisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rahatsız, şuna bakın ki CHP de rahatsız. Geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir ancak CHP bundan bile rahatsız.

''Bu CHP'de hayır yok İP'de de umut yok''

- Hafter'in diretmesine ve masadan kalkmasına rağmen ateşkesin sürmesi umut ve güven vericidir. Tezkerenin kabulü düşmanları çatlatmıştır. CHP, Libya'da ateşkesten neden rahatsız. Bu CHP'de hayır yok İP'de de umut yok. CHP, itimat, itibar ve inandırıcılığını kaybetmiştir. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola getirir. Korku siyaseti diye konuşup duruyorlar, alayı kuyruklu yalandır. Siyaset akıl işidir ve fedakarlık gerektirir.

''Çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın''

- Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz

''Türk dünyası ve Müslümanlar dağınık bir görüntü sergilemektedir''

- Üzülerek söylemeliyim ki Türk dünyası ve Müslümanlar dağınık bir görüntü sergilemektedir. Bu coğrafyaya liderlik edebilecek, örnek ve model olabilecek yegane güç Türkiye'dir. Maksadı ne olursa olsun küresel sömürünün önündeki en önemli engel milli devlet yapısı yani milliyetçiliktir.