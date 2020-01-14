Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yılın en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul 121 bin 40 puana ulaşarak 2020'nin en yüksek seviyesini gördü. Böylece 1 Ocak 2018'de görülen 121 bin 531 puanlık zirveye çok yaklaştı.

Borsa İstanbul'da kasımda başlayan ralli, yerel ve küresel dinamiklerle bu ayın ilk yarısında da devam ediyor. BIST 100 endeksi, Mart 2018'den bu yana ilk kez 120 bin seviyesini aşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana geriledi. BIST 100 endeksi, 29 Ocak 2018'de gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 121.532 puana, kapanış rekorunu ise 120.845 puana taşımıştı.

Borsa İstanbul'da kasımdan bu yana "bahar havası" eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. En son 2009'da böyle bir trend yakalayan endeks, bu haftayı da yükselişle kapatması halinde haftalık bazda en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak.

Borsa neden yükseliyor?

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Enflasyonun kasımda yıllık yüzde 8,55 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indiğini anımsatan analistler, yüzde 12'ye gerileyen politika faizi ile birlikte ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasının kolaylaştığını vurguladı.

12 aylık üst üste daralmanın ardından yükselişe geçen sanayi üretimi de eylülden bu yana olumlu seyrine devam etti ve kasımda yüzde 5,1 arttı. Benzer şekilde ekonomik güven endeksi de yükselişini sürdürdü. Aralıkta 93,8'e yükselen ekonomik güven endeksi, Temmuz 2018'den bu yana en iyi seviyeye işaret etti.

Analistler, sanayi üretimi ve ekonomik güven endeksinde gözlenen iyileşmenin yanı sıra faizlerdeki düşüşün yatırımcılarda, şirket karlılıklarında iyileşmeye sebep olacağı beklentisini güçlendirdiğini ve Borsa İstanbul'daki ralliyi desteklediğini kaydetti.

Yükselişe en çok yerli yatırımcı omuz verdi

Türkiye'de yerleşik kişilerin Borsa İstanbul'daki rallide etkili rol oynadığını vurgulayan analistler, Borsa İstanbul'daki yabancı takas oranının yüzde 61 seviyelerinde bulunduğunu, bunun 2005'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ettiğini söyledi. Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dışında kalan hisselerin geçen yıl önemli oranda yükseliş kaydettiğini, bu eğilimin ocak ayının ilk yarısında da devam ettiğini vurguladı.

En fazla getiri yapan sektörler

Endeks bazında yılbaşından bu yana turizm, tekstil ve spor, yüzde 10'dan fazla getiri ile en çok kazandıran endeksler olurken, menkul kıymet ortaklığı, tek kaybettiren endeks konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalardaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin de Borsa İstanbul'daki fiyatlamada etkili olduğunu söyledi. Bu hafta ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz anlaşmanın risk iştahını önemli derecede artırdığını belirten analistler, dünya borsalarının alıcılı seyrettiğine işaret etti.

Borsa'da bugün en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: