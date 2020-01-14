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Nedim Şener'den Aygül Demirtaş'a okkalı yanıt! Demokrasi dersi verdi

Gazeteci Nedim Şener dün Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına tepki göstermiş Demirtaş'ın kız kardeşi Aygül Demirtaş abisine sahip çıkmıştı. Şener'den Aygül'e ders niteliğinde bir yanıt geldi.

İBB iştiraklerin Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı adlı sitesinde satılmaya başlayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitapları ile ilgili tartışmalar gündem oldu.

Hürriyet yazarı Gazeteci Nedim Şener, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına tepki göstermiş ve ardından Şener' e cevap Demirtaş'ın kız kardeşinden gelmişti. Şener de Aygül Demirtaş'ın cevabına sessiz kalmadı.

Şener bugün sosyal medya hesabından kardeş Demirtaş'ın cevabını alıntıladı ve şunları şunları söyledi:

Nedim Şener ne demişti?

Nedim Şener, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına isyan etmiş ve "İBB Demirtaş’ın kitaplarını da satmaya başlamış!! Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, “ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak" demişti.

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