Nedim Şener'den Aygül Demirtaş'a okkalı yanıt! Demokrasi dersi verdi

Gazeteci Nedim Şener dün Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına tepki göstermiş Demirtaş'ın kız kardeşi Aygül Demirtaş abisine sahip çıkmıştı. Şener'den Aygül'e ders niteliğinde bir yanıt geldi.

İBB iştiraklerin Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı adlı sitesinde satılmaya başlayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitapları ile ilgili tartışmalar gündem oldu.

Hürriyet yazarı Gazeteci Nedim Şener, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına tepki göstermiş ve ardından Şener' e cevap Demirtaş'ın kız kardeşinden gelmişti. Şener de Aygül Demirtaş'ın cevabına sessiz kalmadı.

Şener bugün sosyal medya hesabından kardeş Demirtaş'ın cevabını alıntıladı ve şunları şunları söyledi:

Aygül hanım, hukukun yanında olan kişi, PKK elebaşı teröristin heykelini dikmez.Türk Kürt demeden masum insanları katleden PKK’ya ‘terörist’ diyebilir.Twit ise benimle değil daha sonra HDP milletvekili olanla ilgilidir. PKK’ya ‘terörist’ diyebildiğinde demokratlığa adım atabilir https://t.co/Buh4aifMWJ — Nedim Şener (@nedimsener2010) January 14, 2020