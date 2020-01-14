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Ataşehir'de yol kavgası tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar

İhlas Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlı sürücü tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlı saldırgan peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN KARDEŞİ SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ertuğrul olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ertuğ'un kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtulurken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu. 

GÖRGÜ TANIĞI: YOL KAVGASINDAN KAYNAKLANDI

Görgü tanığı Veysel Çakıcı "makas atarken bu arkadaşların aracına çarpıp kaçıyor. Bu arkadaşlar da peşlerinden gidiyor. Tekrar kavga başlıyor. Kaçan araçtakiler de silahla ateş etmeye başlıyor. Bacağından yaralandı sürücü. Yol kavgasından kaynaklandı" dedi.

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