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HDP'li Sezai Temelli'den CHP'ye sert tepki! Öyle muhalefet olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında CHP'ye 'Urla'ya kayyum yakışmıyor' sözleri üzerinden yüklendi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, TBMM'de partisin grup toplantısında gündem ilişkin konuştu. Temelli'nin hedefinde CHP vardı. Temelli, kayyum atamaları ile ilgili CHP'yi bencil olmakla suçladı.

Temelli 'Urla'ya kayyum yakışmıyor' sözleri için 'öyle muhalefet olmaz, Kayyum hiçbir yere yakışmaz. Kayyuma karşı çıkıyorsak Van'da da karşı çıkacaksın, Amed'de de karşı çıkacaksın Mardin'de de karşı çıkacaksın' dedi.

Temelli'nin açıklamaları şöyle;

Belediye eş başkanlarını yasalara aykırı bir şekilde görevden alıyorlar ama belediye meclislerini de feshediyorlar. Belediye meclislerini de işlevsiz hâle getiriyorlar. Bunu değiştirecek olan bu ülkenin muhalefeti, demokratları olmalı. Bu ülkenin aslında toplumsal muhalefeti olmalı. İlk günden söyledik; Bu kayyum rejimi dedik, olağanüstü hal aklı dedik darbe mekaniğinin yansımasından başka bir şey değildir. Buna karşı çıkmazsanız her yere sirayet eder. o yüzden siyaseti özgürce kayyum rejiminin karşısın dikilmeli dedik. Bu iktidarın karşısına dikilmeli dedik. Kayyum her yere yayılıyor. Biraz önce kurumları saydım. 

Urla'ya da kayyum atandı. Siyaset bugün içine sürüklendiği yerden dedi ki; 'Urla'ya kayyum yakışmıyor' dedi. Öyle muhalefet olmaz, Kayyum hiçbir yere yakışmaz. Kayyuma karşı çıkıyorsak Van'da da karşı çıkacaksın, Amed'de de karşı çıkacaksın Mardin'de de karşı çıkacaksın. Eğer karşı çıkmıyorsan siyaseten o cüzde senin adın artık yoktur.
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