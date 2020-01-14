CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Sözcü'ye destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak." diyerek Sözcü gazetesi yazarlarına verilen cezayı eleştirdi.

Geçen yıl bütçe görüşmeleri ve TBMM’nin tatile girmesiyle son olarak 3 Aralık’ta grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 40 gün sonra ilk kez kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Herkesin bir umudu var, o umudu büyüteceğiz.

Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir

- Gazilerimiz onurumuzdur. Gazilere karşı gelen bir saray iktidarı var. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazilere karşı mahçup bir parlamentoyuz. Onların haklarını veremedik.

- Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir. 'Gaziler onurumuzdur' diye az evvel pankart açtı arkadaşlarımız. Bu iktidar ne yaptı? Gazilerimizin maaşını iptal etti. Allah aşkına bu mudur adalet?

- Gazilerimiz endişe etmesin haklarını sonuna kadar savunacağız. Gazilerimiz onurumuz, şerefimizdir. Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var. Benim size namus sözümdür, bunun mücadelesini vereceğiz. Tasarrufu bula bula öğrencinin yemeğinde mi buldun? Tasarruf yapacaksan dolarla garanti verdiğin köprüden, hastaneden, havalimanlarından tasarruf yap.

Adalet evrensel bir kavramdır

- Adalet evrensel bir kavramdır. İnsanoğlu bütün hayatını adalet aramakla geçirdi. Hepimiz kanun önünde eşitiz. İmtiyaz tanıyan herkesi uyarmak bizim görevimizdir. Elinde kalem olanları akademiden atıyor, elinde silah olanı üniversiteye hoca olarak alıyorsunuz. Olacak iş değil! Bu ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet ediyorum.

Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak

- Basın İlan Kurumu’na talimat veriyorlar. BirGün, Evrensel, Cumhuriyet gazetelerine ilan vermeyin diye. Niçin? Çünkü sarayı eleştiriyorlar. Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak.

- Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. 2020 yılında açlık sınırının altında. Saray’da oturanların işsizlik sorunu yok. İş arama gibi bir dertleri yok. Konteynerden ekmek toplayanı bilmiyorlar.

-Anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz. Faturaları ödeyemiyorlar. İşsizliğin farkında bile değiller. İş var kardeşim diyorlar. Doğru var, sadece sarayda var. İşsizliğin yuvaları yıktığını, nasıl bir sosyal felaket olduğunu bilmiyorlar. İşsiz nasıl geçinecek? Bu iktidar kimden yana? Fakir fukaradan mı, hortumculardan mı?

Vergi vermek bir ödevdir

- Vergi vermek bir ödevdir. Yurt dışında naylon şirket kurup Türkiye’de vergi ödememek için tezgah kuranlar vergi ödemeyecek ama asgari ücretli vergi ödeyecek. 15 milyon dolar para getireceksin, bir kuruş vergi vermeyeceksin. Bu mudur adalet?

- Devletin enflasyonu yani yeniden değerleme oranı yüzde 22.58. Vatandaş, mutfağında yangın büyüdükçe bu gerçeği görüyor.

- Şehirlerarası otobüs firmalarının B1 belge fiyatını 60.000 liradan 250.000 liraya çıkardılar. Otobüs şöförlerine ve firmalara sesleniyorum, bu zammı sakın ola unutmayın. Kendisinin işi var, aylığı var. Emekli maaşı da var. Otobüs parası, uçak parası, elektrik, doğalgaz faturası ödemiyor. Ama beyefendi kendi aylığına zam yaptı. Peki işsiz nasıl geçinecek? Bunu vicdanınıza bırakıyorum.

- Eğer bir ülkede hakimler Saray'dakinin önünde eğilip bükülüyorsa; o ülkede adalet yok demektir, hukuk yok demektir.

SÖZCÜ gazetesi FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı

- Osman Kavala 805 gündür hapiste. AİHM serbest bırakın dedi. Kararları uygulamıyorlar. Yüzlerce gazeteci hapiste. SÖZCÜ davası bunların en ilginç olanı. Oturdular hapis cezası verdiler. Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya Metin Yılmaz’a… FETÖ’den hapis cezaları verdiler. Aklı başında olan herkes biliyor ki FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını SÖZCÜ gazetesi yaptı. Şimdi SÖZCÜ gazetesini FETÖ’cü diye yargılayıp hapis cezası veriyorlar. Medyamızın ‘amiral gemisi’ olan SÖZCÜ gazetesine ve yazarlarına şükranlarımızı sunuyoruz, hiçbir baskıya boyun eğmediğiniz için…