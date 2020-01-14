Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili muhalefetin eleştirilerine sert sözlerle yüklendi ve "Kanal etrafında sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. Buna rezerv alan da diyebiliriz. Bu 500 bin kişi İstanbul'a dışardan gelmeyecek." açıklaması yaptı.

Meclis'te AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır. " ifadeleriyle Kanal İstanbul'un yapılmaması için el ele tutuşarak zincir eylemi yapanları eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği proje ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul'da İkitelli'de dev bir hastane yapıyoruz. Oranın raylı sistemini de bundan önce AK Partili belediye yapma sözü vermişti. Şimdi gelmiş 'yapmam' diyor. Yahu istediğin kadar yapmam de, biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapacağız." diyerek sert tepki gösterdi.

"Montrö'ye göre boğazdan geçen gemiyi engelleme hakkımız bulunmuyor." diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"En küçük fikirleri de bulunmuyor"

Sözlerimin başında dünyadaki mücadelenin artık iç politika, dış politika ayrımını ortadan kaldırıldığını söylemiştim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edilirken, Kanal İstanbul'a verdikleri tepkinin kelimesi kelimesine aynısını söylemişlerdir. Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu konu hakkında en küçük fikirleri de bulunmuyor. Bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımız da defaatle anlattık. Şimdi Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra haberimiz yoktu demesinler.

Montrö tartışması

İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde 500 bin kişinin taşındığı üzerimizdeki yük ve insan trafiği baskısının her geçen yıl arttığı bir yer haline gelmiştir.

Montrö'ye göre boğazdan geçen gemiyi engelleme hakkımız bulunmuyor. Kazaları önlemede yetersiz kalıyor.

Şehrin iki yakası arasındaki deniz trafiğini engellemek de ekonomik ve sosyal olarak mümkün değil.

"Yapmakta geç bile kaldık"

Kanal İstanbul projesi bu arayışın sonunda ortaya çıkmıştır. Bu proje yeni de ortaya atılmış da değildir. Tarih boyunca diğer projeleri bir kenara bırakıyorum, AK Parti olarak bizim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden itibaren böyle bir Kanal İstanbul projesinin arayışı içerisine girdik. Ne zaman ki hükümet olduk, ondan sonra da 9-10 yıllık emeğimiz var, bu çalışmayı sürdürüyoruz. 2011'de milletimize bu sözü verdik. Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.

"Sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek"

Kendi alanlarında dünyanın en önde gelen uluslararası firmalarıyla çalışıldı. ÇED çalışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya gelindi. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul bünyesinde iki liman, bir yat limanı, bir lojistik merkezi, 7 köprü, 2 ayrı raylı sistem hattı yer alacak.

Kanal etrafında sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. Buna rezerv alan da diyebiliriz. Bu 500 bin kişi İstanbul'a dışardan gelmeyecek.

"Öyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz"

Görüldüğü gibi bu tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış bir projedir. Öyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Projenin inşasında herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır.

"İstemezük demediler mi?"

Bunlar Marmaray'a istemezük demediler mi? Avrasya'ya istemezük demediler mi? Bunlar Yavuz Selim Köprüsü'ne istemezük demediler mi? İstanbul - İzmir arasında o 4 saat 15 dakikalık sürece istemezük demediler mi? Biz bütün bunlara rağmen bunları yaptık mı? Yaptık.

"İstediğin kadar 'yapmam' de biz yapacağız"

Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir fikir üretmeyip sadece Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere serilmesini uman buradan siyasi rant devşirmek isteyenlere diyecek söz bulamıyoruz. İstanbul'da İkitelli'de dev bir hastane yapıyoruz. Oranın raylı sistemini de bundan önce AK Partili belediye yapma sözü vermişti.

Şimdi gelmiş 'yapmam' diyor. Yahu istediğin kadar yapmam de, biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapacağız.

Sen bunu nasıl engellersin ya? İnşallah bu hastanemiz de bu yıl sonuna kadar devreye giriyor. Ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki en büyük şehir hastanemiz olacak.