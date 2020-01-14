Şah damarına yerleşen tümörü aldı! Niğde'de ilk kez yapıldı

Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde yapılan başarılı bir ameliyatla hastanın şah damarı üzerine yerleşmiş yaklaşık 10 cm büyüklüğünde tümör başarı ile alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Nurkay Katrancıoğlu bu ameliyatın Niğde de ilk defa yapıldığını belirtti.

67 yaşındaki Keziban Avcı, boynunda bulunan şişlik şikâyeti ile Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerinde boyun şah damarında yerleşmiş yaklaşık on santimetrelik bir tümör olduğu anlaşıldı.

Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ve ekibi tarafından Keziban Avcı’nın boynunda şah damarı üzerine yerleşmiş olan tümör başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı. Ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Kezban Avcı "başta ameliyatımı geçekleştiren doktorlarım olmak üzere tedavimde emeği geçen herkesten ve devletimizden Allah razı olsun" dedi.

En riskli operasyon

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, boyun şah damarı üzerinde yerleşen tümörlerin ameliyatlarının oldukça riskli ameliyatlar olduğunu, bu tip tümörlerin ameliyatı sırasında yüksek miktarda kanama ve felç gibi birçok önemli sorunların ortaya çıkabileceğini belirtti. Ancak uyguladıkları ameliyat tekniği ile hem çok az miktarda kanama gerçekleştiğini hem de hiçbir nörolojik komplikasyon olmadan hastanın başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

Anne oğul aynı gün ameliyat edildi

Boyun şah damarında tümör bulunan anne Keziban Avcı ile birlikte hastaneye başvuran ve bacak damarlarında şikayetleri bulunan oğlu da Niğde eğitim araştırma hastanesi kalp ve damar cerrahisi bölümünde annesi ile aynı gün yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.