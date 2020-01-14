Ailenin kumar için bebeği içinde bıraktıkları araba çalındı

ABD'de bir aile çocuklarını arabada bırakarak, kumar oynamaya gitti. Daha sonra hırsızlar arabayı çaldı. 16 aylık bebeği farkeden hırsızlar onu bir park yerine bıraktı. Polis hem anne babayı hem de hırsızları tutukladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 aylık bebek bir dizi talihsiz olaya maruz kaldı. İddiaya göre çocuğun annesi ve babası kendisini çalışan bir aracın içerisinde yalnız bıraktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre aile acil ihbar hattını arayarak içinde çocuklarının bulunduğu arabanın çalındığını ihbar etti. Hırsızlar çaldıkları arabanın içinde bebek olduğunu farkedince onu 30 kilometre ötede bir parka bıraktı.

Bekçi bulundu

Bebek parkın bekçisi tarafından bulundu. Polis yaptığı soruşturmada ailenin kumar oynamak için bebeği arabada bıraktığını tespit etti.

Houston İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dışarısı oldukça soğuk ve ortalıkta vahşi hayvanlar var. Eğer bekçi çocuğu bulmasaydı bu olay çok farklı şekilde sonuçlanabilirdi" ifadeleri kullanıldı.

Polis ilerleyen saatlerde arabayı çalan hırsızları da kovalamacanın ardından yakaladı.

Bebeği zaman zaman kumarhaneye sokmuşlar

Kumarhanenin sahibi ailenin düzenli olarak geldiklerini ve zaman zaman bebeği de içeri soktuklarını söyledi.

Hırsızlar, Vincent Cannady (19) ve Jabari Davis (18) araba hırsızlığı ve kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Aynı şekilde aile de çocuğu terketme suçlamasıyla tutuklandı.