SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ateşkes imzalamayı reddeden Hafter'e sert tepki! Masada yalan darbesi yaptı Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çığ felaketi: Çok sayıda ölü var

PAKİSTAN'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi.

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çatıların altında kalan 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek yolların ve havalimanının da kar yüzünden kapandığını kaydetti.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Sindh ve Pencap eyaletlerinde ise yoğun yağışlar su baskınlarına neden oldu. 

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Keşmir'de 15 kişi su baskınlarında hayatını kaybetti, Sindh eyaletinde bir, Pencap'ta ise üç kişi öldü.

- Asker kurtarma çalışmalarına katıldı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanun hazırlanıyor! Bekçilere yeni görev yolda
Manavgat'ta mahkemeden '2 çocuk babadan değil' kararı
Devlet Bahçeli: Gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kahvaltı açıklaması konuşuluyor
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili gündemi sallayacak Hayrunnisa Gül iddiası
Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e tokat gibi sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Gül Aktuğ kimdir Recep Aktuğ'un eşi kaç yaşında?
Aydın'da 9 kişiyi aynı anda öldüren 'Çine canavarı' öldü!
İranlı eski Büyükelçi Afşar Süleymani: "İran ve ABD savaş istemiyor"
İran'da Ukrayna uçağıyla ilgili önemli gelişme
Recep Aktuğ hastalığı neydi kaç yaşında öldü Recep Aktuğ kimdir?
Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen PKK'lı saklamaktan gözaltında
Yorumlar