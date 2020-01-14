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İran'da Ukrayna uçağıyla ilgili önemli gelişme

İRAN 'da 176 kişinin ölümüne neden olan uçağın düşürülme olayında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İran, Ukrayna uçağının düşürülmesinde rolü olan şüphelilerİ gözaltına aldıklarını duyurdu.

İRAN 'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. İran, uçağı düşman bir seyir füzesi ile karıştırarak istemeden düşürdüğünü kabul etmişti.

Ruhani: Affedilemez bir hata

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bunun affedilemez bir hata olduğunu söyleyerek olayda sorumluluğu olan kim varsa cezalandırılacağını söylemişti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Öte yandan İran Adalet Bakanlığı, yolcu uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı duyurdu.

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