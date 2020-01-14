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Beşar Esad'dan dikkat çeken Süleymani kararı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün öldürülen komutanı Kasım Süleymani, Esad rejimi tarafından şeref madalyasına layık görüldü.

Esad rejimi Başbakanı İmad Hamis, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı ziyarette İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile görüştü.

Mepa News'te yer alan habere göre, Hamis görüşmede Cihangiri'ye Süleymani adına rejim tarafından verilen şeref madalyasını takdim etti. Hamis, "Süleymani'nin Suriye topraklarının özgürleştirilmesine önemli rol oynadığını" kaydetti.

3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülen Süleymani, Suriye'de çok sayıda sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.

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