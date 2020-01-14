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İranlı eski Büyükelçi Afşar Süleymani: "İran ve ABD savaş istemiyor"

Anadolu Ajansı

İRAN'ın deneyimli diplomatlarından eski Büyükelçi Afşar Süleymani, hem ABD hem İran'ın savaş istemediğini belirterek, sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi. 

İran'ın deneyimli diplomatlarından eski Büyükelçi Afşar Süleymani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ocak'ta yaptığı konuşmanın iki ülkenin de savaş istemediğinin göstergesi olduğunu ifade etti. 

Diplomatik yolların izlenmesi durumunda savaş havasının dağılacağını ve İran halkının isteğinin de bu yönde olduğunu dile getiren Süleymani, şöyle konuştu:

"Trump'ın konuşmasının ardından ortaya çok mutlak bir gerçek çıktı. İran da, ABD de savaş istemiyor. Çünkü iki taraf da savaşın İran, ABD, bölge ve dünya için büyük zararlara yol açacağını biliyor. Elbette savaş, İran'a çok daha büyük zararlar verebilir. Savaşı, bölge ülkelerinin de istemediğini düşünüyorum. Anlaşıldı ki; tüm problemler ancak diplomatik yollarla çözülebilir."

"ABD, yaptırımları hafifletse, müzakere imkanı doğabilir"
Süleymani, İran için esas meselenin ekonomik yaptırımlar olduğunu vurgulayarak, "ABD, yaptırımları hafifletse, petrolün satışına ve parasının ulaşmasına fırsat tanısa, müzakere imkanı doğabilir." görüşünü paylaştı. 

İran halkının ülkedeki ekonomik gidişatın düzeltilmesini talep ettiğini belirten Süleymani, ABD'nin yeni yaptırımlarla daha fazla zarar veremeyeceğini, öncekilerin etkisinin devam ettiğini ifade etti.

Süleymani, "İran, yaptırımların durması ve gelirinin artırması için çabalıyor. Bunu ne ölçüde başaracağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.  

"İran'ın yeni bir saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermiyorum"
İranlı yetkililerin yaptığı "intikam" açıklamalarının, bunların uygulayacağı anlamında gelmediğini kaydeden Süleymani, "İran'ın yeni bir saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermiyorum. Yapmaya imkanı olduğunu gösterdi. Ancak yeni bir saldırı düzenlemeyecektir." dedi. 

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