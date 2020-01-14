SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ateşkes imzalamayı reddeden Hafter'e sert tepki! Masada yalan darbesi yaptı Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Pompeo: Süleymani'nin öldürülmesi daha büyük bir stratejinin parçası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan operasyonla öldürülmesinin daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Washington'ın rakipleri Çin ve Rusya gibi ülkeleri olası saldırılardan caydırmak için yapılan daha geniş kapsamlı bir stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Stanford Üniversitesi'nde konuşan Pompeo, Süleymani'nin öldürülmesinden bahsederken, "ABD varlıklarına karşı yapılan ani saldırı planlarından" bahsetmedi. Washington ilk başta suikaste gerekçe olarak bu "istihbaratı" göstermişti.

Pompeo yaptığı konuşmada ABD'nin elinin İran karşısında "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu iddia etti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum bakandan Türkiye'ye işbirliği çağrısı! Yeter ki...
Kanun hazırlanıyor! Bekçilere yeni görev yolda
Manavgat'ta mahkemeden '2 çocuk babadan değil' kararı
Devlet Bahçeli: Gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kahvaltı açıklaması konuşuluyor
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili gündemi sallayacak Hayrunnisa Gül iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
2020 ek ders ücretleri ne kadar oldu ücretli öğretmen
Fatih Erbakan'dan uçuk vaat! Asgari ücrete yüzde 50 zam
Ailenin kumar için bebeği içinde bıraktıkları araba çalındı
TÜİK önemli verileri açıkladı! Cirolar yüzde 14.8 arttı
İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu! 103 kişi gözaltına alındı
2020 yılı ek ders ücreti ne kadar oldu?
Yorumlar