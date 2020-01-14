Fatih Erbakan'dan uçuk vaat! Asgari ücrete yüzde 50 zam

Hükümet geçen ay sendikalarla yaptıkları görüşme sonucunda 2020 asgari ücreti 2 bin 324 olarak açıklamıştı. Bu gelişmeden yaklaşık bir ay sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Erbakan iktidara gelmeleri durumunda, ilk sene asgari ücrete yapacakları zam oranını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2020 yılı için açıklanan asgari ücret rakamını değerlendirdi. Açıklanan 2324 TL'nin yetersiz olduğun söyleyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmeleri durumunda yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi.

Asgari ücrete ilk senemizde yüzde 50 zam

Erbakan, "Ömerler ocağı, aziz Milletimizin tek kurtuluş kapısı olan Milli Görüş iktidarına az kaldı. Bizim iktidarımızda baba yiğitliği, fedakarlığı emekçiden veya işverenden, özel sektörden beklemeyeceğiz. Hükümet olarak kendimiz 'babayiğitlik' yapacağız. Asgari ücrete ilk senemizde %50, sonraki senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde zam yapacağız. Asgari ücretten vergi almayarak da hem işverenin, hem de işçinin yüzünü güldüreceğiz. Bu atılacak adımların maliyetini de borçla-vergiyle değil, 'Milli Kaynak Paketlerimiz' ile karşılayacağız." şeklinde konuştu.