Barzani-Nasrallah gerilimi! 'Kürdistan halkının hislerini yaralamasını esefle karşılıyoruz'

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İranlı General Kasım Süleymani suikastıyla ilgili konuşmasında Mesud Barzani'yi eleştirmesi sonrası Erbil-Beyrut hattında gerilim başladı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 'siyasi nezaketten uzak davranmakla' suçlayarak "Kürdistan halkının hislerini yaralamasını esefle karşılıyoruz" dedi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu da Lübnanlı Şii lideri kınadı.

"Mesud Barzani titriyordu"

Hizbullah lideri pazar akşamı yaptığı açıklamada, Erbil’in suikasttan sonra ABD’ye karşı tavır almamasını eleştirmiş, Süleymani’nin IŞİD’in ilerlediği 2014 yılında Mesud Barzani’nin yardımına koştuğunu söylemişti.

Nasrallah, “Erbil’e giden Süleymani ve onun yanındaki kardeşler bana ‘Mesud Barzani titriyordu. Elleri korkudan titriyordu’ dediler” ifadelerini kullanmıştı.

Haşdi Şabi'nin insan hakları ihlallerini hatırlattılar

Bu sözler, Erbil-Beyrut hattında görülmemiş bir gerilim yaratmış durumda. Erbil’den gelen açıklamalarda, Kürdistan bölgesinin 2017’deki bağımsızlık referandumundan sonra İran yanlısı Haşdi Şabi’nin Kerkük başta olmak üzere bir dizi noktada sebep olduğu insan hakları ihlalleri öne çıkarılıyor.

Neçirvan Barzani: Esefle karşılıyoruz

Neçirvan Barzani, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: Hizbullah lideri sayın Hasan Nasrallah, siyasi nezaketten uzak bir şekilde, Başkan Mesud Barzani ve Peşmerge Güçleri’nin kahramanlığı ile ödediği bedeller hakkında uygunsuz ifadeler kullanmıştır. Sayın Nasrallah’ın Başkan Barzani’nin tarihini, diktatörlüğe karşı verdiği mücadeleyi ve IŞİD savaşındaki rolünü hesaba katmadan konuşup Kürdistan halkının hislerini yaralamasını esefle karşılıyoruz.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'ndan kınama

Kürdistan Parlamentosu’nun açıklamasındaysa, “IŞİD teröristleri ile mücadelede bir sembol haline gelen Başkan Mesud Barzani ile Peşmerge Güçleri’ne yönelik sarf edilen sözleri reddediyoruz” denildi.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Maalesef Nasrallah’ın partisinde yer alan bazı yetkililer 2017 yılında Kürdistan Bölgesi’ne karşı yapılan haksız saldırıların bir parçası oldu. Biz Kürdistan milletvekilleri olarak, Kürdistan’a destek veren ve arka çıkan taraf ve taraflara karşı vefa göstermekte geri durmadık. Aynı zamanda kimsenin de ileri gitmesini kabul etmeyeceğiz. Kürdistan Bölgesi üyeleri olarak Peşmerge Güçleri ile milli sembollerimize karşı yapılan saygısızlığı kınıyoruz.