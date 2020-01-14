Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan General Hafter'e sert sözler: Moskova'dan kaçtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, Moskova'daki ateşkes anlaşması görüşmeleriyle ilgili, "Hafter önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya’da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Libya’yı kana ve ateşe bulayanlar ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor." diyerek darbeci General Halife Hafter'e sert tepki gösterdi.

Erdoğan, muhalefetin Libya tezkeresine karşı çıkmasıyla ilgili "Libya'da ne işiniz var diyenler siyasetin ve tarihin cahilidir. Libya'nın haritadaki yerini bilmezler" diyerek eleştirdi.

Erdoğan, "CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Libya konusunda göstermiş olduğu devlet adamı tavrı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Libya'da bundan sonrası Putin ve ekibine ait" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her oyunu boşa çıkarmayı sürdürüyoruz"

-Ülkemizin bu dönemde attığı adımlar önümüzdeki yarım asrı biçimlendirecektir. Bu dönemin en önemli özelliği iç dış politika ayrımının ortadan kalkmış olması. Bölgemizde Türkiye'yi dışarıda bırakmaya yönelik her oyunu boşa çıkarmayı sürdürüyoruz. Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.

"Suriye'den Libya'ya kadar..."

-Suriye'den Libya'ya kadar, sınırlarımız dışında attığımız adımlar da, kendi güvenliğimiz ve çıkarlarımızı korumaya, dostlarımızın ve kardeşlerimizin mağduriyetini engellemeye yöneliktir. Tarihinin hiçbir döneminde sömürge, katliam, zulüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma lekesi bulunmayan bir millet olarak, bize yakışan tavır ne ise, onu ortaya koyuyor, onu sergiliyoruz.

"4 yaşındaki çocuktan terörist mi olur?"

-Dünya hala Suriye'de, Suriye'nin İdlib'in de seyirci. Bir çözüm arayışı içinde değil. Bunların tek çözümü, varil bombalarını savunmasız insanlara atmaktır. Siz bomba yağdırıyorsunuz. Bunlar senin vatandaşın, 4 yaşındaki çocuktan terörist mi olur? İnsaf edin, gelin bu işi çözelim dediğimizde cevap aynı: Bunlar terörist...

"Bu defa durum farklı"

-İnşallah kalıcı bir ateşkes olur, bundan öncekileri bozan hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Ateşkesin sınırlarımıza yığılan 400 bin insanın yeniden evlerine dönecek şekilde yürütülmesi şarttır. Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi, şiddetten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin 'yaparım' dediği şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir.

"Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız"

Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer asla değildir. Barbaros'un yadigarı Libya Osmanlı'nın bir parçası olmuştur. Libya ve Libya halkı ile çok derin sosyal bağlarımız vardır.

Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Kimse bizden Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez.

Libya'yı kana bulayanlar aynı zamanda ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabii olmayan Arap kardeşlerimiz var. Bu ülkede Hafter'in hedef aldığı kardeşlerimiz var. Hafter onları da yok etmek istiyor. Libya'da Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var.

Kaddafi'nin sözlerini hatırlattı

Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı tarihi sorumluluklarımızın da farkındayız. Onlar geçmişte en zor günlerimizde yanımızda oldular. Bizim de onların yanında olmamız gerekiyor. Kaddafi'nin söylediği söz unutulmazdır. "Elimdeki tüm silahlar Türk ordusunun emrindedir." Bu tablolar yaşandı, bunları biliyoruz.

"Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı"

"Libya'da ne işimiz var" diyenler, siyaset tarih cahilidir. Türkiye'nin Libya konusunda ortaya koyduğu net tavrın, Akdeniz'deki oyunları bozma yanında işte böyle daha derin bir arka planı vardır. Şayet Türkiye müdahale etmeseydi bugün Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi.

Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı.

Ama heyetimiz oradaki dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge evrak her şey bizim elimizde. Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz.

"Hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız"

Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz. Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. Libya halkını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana kadar bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir.