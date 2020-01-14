Gökhan Gönül 2 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2 yıllık kontrata imza atacak.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşme halinde. Yönetim, bir süredir pazarlık masasında olduğu Gökhan Gönül'le kontrat uzatma konusunda uzlaştı.

700 bin euro indirime gitti

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, yeni sözleşme imzalayacak olan isimlerden feda bekliyor. Gökhan Gönül de yönetimin bu beklentisini boşa çıkarmadı ve maaşında 700 bin euro indirime gitti.

2 yıllık kontrata imza atacak

35 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2 yıllık kontrata imza atacak. Gökhan'ın sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.

Milli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkarken, 1 gol 2 asistle oynadı.