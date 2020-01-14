HDP uçak ve otobüslerde Kürtçe anons yapılmasını istedi

HDP havalimanlarında, uçaklarda ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında Kürtçe anons yapılmasını istedi. HDP vekili Meral Danış, uçaklarda, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve tüm havalimanlarında Kürtçe anonsların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yapılmasına karşı çıkan partilerden biri de HDP'ydi.

Havalimanlarında Kürtçe anons

HDP, İstanbul Havalimanı'yla ilgili farklı bir çıkışa imza attı. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Havalimanı'nda neden Kürtçe anons yapılmadığını sorguladı.

HDP'li vekil; uçaklarda, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve tüm havalimanlarında Kürtçe anonsların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Uçaklar, havalimanları, toplu taşıma araçları

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Beştaş, hazırladığı soru önergesinde, "Uçaklar ve havalimanları başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında Kürtçe anons yapılması ve Kürtçe çeviri olanağının sağlanması için gerekli çalışmalar ne zaman yürütülecektir?" ifadelerini kullandı.