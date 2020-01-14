Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter'e çok sert tepki!

MOSKOVA'da yapılan Libya Zirvesi'nin ardından Hafter anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk etmişti. Hafter'in bu tutumuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'yı terk etmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı yok." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

- Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu.