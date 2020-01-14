SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ateşkes imzalamayı reddeden Hafter'e sert tepki! Masada yalan darbesi yaptı Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter'e çok sert tepki!

MOSKOVA'da yapılan Libya Zirvesi'nin ardından Hafter anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk etmişti. Hafter'in bu tutumuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'yı terk etmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı yok." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

- Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum bakandan Türkiye'ye işbirliği çağrısı! Yeter ki...
Kanun hazırlanıyor! Bekçilere yeni görev yolda
Manavgat'ta mahkemeden '2 çocuk babadan değil' kararı
Devlet Bahçeli: Gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kahvaltı açıklaması konuşuluyor
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili gündemi sallayacak Hayrunnisa Gül iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan menajer Raiola'ya yalvardı: Bana kulüp bul
Gökhan Gönül 2 yıl daha Beşiktaş'ta
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
HDP uçak ve otobüslerde Kürtçe anons yapılmasını istedi
Barzani-Nasrallah gerilimi! 'Kürdistan halkının hislerini yaralamasını esefle karşılıyoruz'
Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB
Yorumlar