Nihat Özdemir'den kulüpler yasası müjdesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Önümüzdeki aylarda yeni kulüpler yasası Meclis'e gelecektir.'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu.

''Kulüpler yasası Meclis'e gelecektir''

Özdemir, ''Bu 2 gün içerisinde yapılan toplantılar sonucunda çok önemli kararlar alınacağına ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza bütün yüreğimle inanıyorum. Önümüzdeki aylarda yeni kulüpler yasası Meclis'e gelecektir.'' dedi.

''Bu tür birliktelikleri sürekli hale getireceğiz''

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Bu çalıştayda camianın sorunlarını ve geleceğini masaya yatırdık. İmkanlarımızı genç nüfusumuzla değerlendirdiğimizde önümüzde kimse duramayacak. Bugüne kadar kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla başlayan süreci inşallah sorunları çözerek, hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. "Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışı camiamıza egemen kılma noktasında çalışacağız. Bu tür birliktelikleri sürekli hale getireceğiz, camia bir araya gelecek, sorunlarımızı ve çözümlerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, ülkemizin sporunu ve marka değerini inşallah daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.