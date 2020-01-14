Doğu Perinçek'ten İBB'ye Demirtaş tepkisi! Bu Mehmetçiğe kurşundur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İBB'nin eliyle PKK'lılar ve Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösterdi. Perinçek ''Demirtaş kitabı Mehmetçiğe kurşundur'' dedi.

Fransa'da öldürülen terörist Sakine Cansız'ın kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda satışa sunuldu. Rezalete tepki büyüyünce İBB, Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satıştan kaldırıldı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP idaresindeki İBB'nin bu skandal hareketi Twitter'da gündem oldu. Birçok vatandaş, teröristin kitabının reklamının yapılması ve İBB eliyle satılmasına tepki gösterdi.

Mehmetçik'e sıkılan kurşundur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İBB'nin bu skandal hamlesine sert tepki gösterdi. Söz konusu sitede, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da kitaplarının olduğunu anımsatan Perinçek, söz konusu kitapları İBB'nin raflarına koyanların, Türkiye'nin geleceğinde yerlerinin olmayacağını söyledi. Perinçek, "İBB raflarında Selahattin Demirtaş kitabı Mehmetçiğe kurşundur! PKK/HDP'ye özgürlük yok!" ifadelerini kullandı.