Darüşşafaka sınavı 2020 ne zaman sınav hangi illerde yapılacak?

Darüşşafaka sınav başvuruları başladı, 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve başarılı çocukların eğitimi için yatılı olarak fırsat tanıyan Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs'ta 24 ilde yapılacak. Peki Darüşşafaka sınavı başvuru şartları neler?

Darüşşafaka sınavı 2020 ne zaman yapılacak araştırması başladı. Annesi yada babası hayatta olmayan çocukların eğitim hayatına destek olmak, onları hayata hazırlamak içib yatılıu eğitim fırsatı veren Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs'ta yapılacak. 24 ilde yapılacak Darüşşafaka sınavına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan öğrenciler başvurabilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– T.C. vatandaşı olması

– Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

– Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

– 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

– 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

– Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

– Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

– Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

– Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

– Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Not: Aday kaydı için başvurular ONLINE ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu’na (Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL) yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu’na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.