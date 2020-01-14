Hakan Şükür cafesini batırdı UBER şoförü oldu! Söylediklerine bakın

Bir Alman gazetesine röportaj veren Hakan Şükür, durumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı ve şunları söyledi:

-'Hiçbir şeyim kalmadı, Erdoğan her şeyi aldı: özgürlük, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkı. Kimse bu darbedeki rolümün ne olduğunu açıklayamıyor Asla yasadışı bir şey yapmadım, hain veya terörist değilim.'