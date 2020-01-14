Hakan Şükür cafesini batırdı UBER şoförü oldu! Söylediklerine bakın
TÜRKİYE'de hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu. Alman gazetesine konuşan Hakan Şükür, cafesini tuhaf insanlar gelmeye başladığı için kapattığını iddia etti.
FETÖ terör örgütünden mal varlığına el konulan ve kral lakabıyla bilinen eski milli futbolcu Hakan Şükür, şoförlük yapıyor. Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafe battı. İş yerinin kapısına kilit vuran Hakan Şükür Uber şoförlüğü yapmaya başladı. Hakan Şükür'ün ek gelir için de kitap sattığı söyledi.
Bir Alman gazetesine röportaj veren Hakan Şükür, durumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı ve şunları söyledi:
-'Hiçbir şeyim kalmadı, Erdoğan her şeyi aldı: özgürlük, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkı. Kimse bu darbedeki rolümün ne olduğunu açıklayamıyor Asla yasadışı bir şey yapmadım, hain veya terörist değilim.'
Hükümetin düşmanıyım, cafeye garip kişiler geldi
-'Bu hükümetin düşmanı olabilirim, ancak devlete ya da Türk milletine değil. Ülkemi seviyorum. Erdoğan'la bölünmeden sonra tehdit almaya başladım. Eşimin dükkânı saldırıya uğradı, çocuklarım taciz edildi, babam hapse atıldı ve tüm varlıklarıma el koyuldu. Bu yüzden başlangıçta Kaliforniya'da bir kafe işleten ABD'ye taşındım, ancak garip insanlar bara gelmeye devam etti. Şimdi Uber'i kullanıyorum ve kitap satıyorum. '
UBER'den yayınladığı videosu : Uber şoförlüğü yapmasına ilişkin bir video da çeken Hakan Şükür bunu sosyal medya hesabından yayınladı. Şükür bu videoda ise UBER şoförlüğünü zaman zaman yaptığını ve İngilizcesini ilerletmek için kullandığını söylüyor. Parasız kaldığına dair itiraflarda da bulunan Hakan Şükür şunları anlatıyor: