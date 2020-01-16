FETÖ ve bulaşıkçılık itirafı bomba Hakan Şükür yeni UBER açıklaması

Mağdur rolü yapmıyorum : -Burdan bir şey devşirmeye çalışmıyorum. İnsanlara bizi mağduriyet devşirmeye çalışıyor gibi gösteriyorlar. Evet ben mağdurum. Saklayacak bir şey yok. Allaha çok şükür dimdik ayaktayım, sadece ülkede bir çok altına pisletmişin ortamı ve bu ortamın esiriyim. Kime ait olursa olsun, birilerinin suçunu paylaşmak mümkün değil. Bunu tüm dünya biliyor. Sadece bunu anlatabilecek önemli insanlara ihtiyaç var. Bizler ülkesini vatanını milletini çok seven (kişileri değil) en yükseğinden en alçağına kadar bu durum Türkiye'de mevcut.