Hakan Şükür cafesini batırdı UBER şoförü oldu

FETÖ terör örgütünden mal varlığına el konulan ve kral lakabıyla bilinen eski milli futbolcu Hakan Şükür, Uber şoförü oldu.

Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığına başladı

Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafe battı. İş yerinin kapısına kilit vuran Hakan Şükür Uber şoförlüğü yapmaya başladı. Hakan Şükür'ün ek gelir için de kitap sattığı söyledi.

Bir Alman gazetesine röportaj veren Hakan Şükür, durumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı ve şunları söyledi:

-'Hiçbir şeyim kalmadı, Erdoğan her şeyi aldı: özgürlük, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkı. Kimse bu darbedeki rolümün ne olduğunu açıklayamıyor Asla yasadışı bir şey yapmadım, hain veya terörist değilim.'

Hükümetin düşmanıyım

-'Bu hükümetin düşmanı olabilirim, ancak devlete ya da Türk milletine değil. Ülkemi seviyorum. Erdoğan'la bölünmeden sonra tehdit almaya başladım. Eşimin dükkânı saldırıya uğradı, çocuklarım taciz edildi, babam hapse atıldı ve tüm varlıklarıma el koyuldu.

Cafeye garip insanlar gelmeye başladı

-Bu yüzden başlangıçta Kaliforniya'da bir kafe işleten ABD'ye taşındım, ancak garip insanlar bara gelmeye devam etti. Şimdi Uber'i kullanıyorum ve kitap satıyorum. '

Ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.

Lüks bir cafe açmıştı

Hakan Şükür eşi ve çocuklarıyla birlikte ABD'ye kaçtıktan sonra Palo Alto şehrinde ‘’Tuts Bakery-Cafe’’ adlı kafe-restoran açmıştı. California eyaletindeki lüks yaşamını geride bırakan Hakan Şükür, yeni bir yere taşınmak için FETÖ'cülerle irtibata geçmiş.