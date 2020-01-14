Erdoğan kürsüye davet etti AK Parti grubu şehit kızını ayakta alkışladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasın başında şehit düşen askerler için Fatiha Suresi'ni okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdir. Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi. Ben kızımı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum.