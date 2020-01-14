POLİTİKA

Erdoğan kürsüye davet etti AK Parti grubu şehit kızını ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Mardin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı. Gülay'ın sözleri AK Parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasın başında şehit düşen askerler için Fatiha Suresi'ni okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdir. Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi. Ben kızımı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum.

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