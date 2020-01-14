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Sosyal medya sokakta kalan Hasan'ı konuşuyor! Allah beni sınıyor

ANKARA'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı. 29 yaşında olan Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin harekete geçti.

Henüz 20 yaşında olan ve babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda Hasan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ALLAH ŞU AN BENİ SINIYOR"

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"

Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti: "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."

HALUK LEVENT GÜZEL HABERİ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Haluk Levent genç Hasan'ın sözlerine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Levent," Ankara Ahbap! Kardeşimizi bulalım! Ankara’da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine.. Kalacak yeri de ayarlarız.." diyerek isminin Hasan olduğu öğrenilen gence iş bulunduğunu söyledi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Valiliği, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen umudunu kaybetmeyen Hasan M.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Hasan M., akşam saatlerinde bulundu. Hasan M., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Vali Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hasan M.'ye ulaştıklarını belirterek, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

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