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Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde, iki katlı bir evde çıkan feci yangında 2'si çocuk 4 kişi öldü.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaşamını yitirdi 

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

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