Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi.

Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir tırın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor.

Görüntülerde, hızla gelen trenin geçişini tamamlamak üzere olan tıra çarptığı ve dorsedeki iş makinesini yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.