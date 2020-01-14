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DÜNYA

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı

Polonya’da bir tır sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan tıra çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi.

Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir tırın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor.

Görüntülerde, hızla gelen trenin geçişini tamamlamak üzere olan tıra çarptığı ve dorsedeki iş makinesini yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

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