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Şanlıurfa'da düğünde damadı vuran kardeşi çıktı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden damadın vurulmasına neden olan kişinin kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

Düğünde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre; damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Yılmaz’ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.

Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Yılmaz ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu. Kardeş Hüseyin Yılmaz'ın Birecik Jandarma Komutanlığında sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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