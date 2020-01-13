DÜNYA

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

Japonya Başbakanı Abe, Veliaht Prens Selman tarafından bedevi çadırında ağırlandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Orta Doğu turunun ilk ayağı sırasında bölgedeki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi ile bir araya geldi.

Abe, ABD ve İran arasındaki gerilimi hafifletme umuduyla bölgeyi ziyaret ettiği için Riyad'da Kral Selman tarafından da kabul edildi.

Başbakan Abe, daha sonra el-Ula'da bölgesel gelişmeleri görüştüğü Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi ve bölgedeki gerilimlerin son zamanlarda yükselmesi sırasında Suudi Arabistan'ın tutumunu övdü.

BEDEVİ ÇADIRINDA ÖZEL GÖRÜŞME
Japon liderinin bir bedevi çadırında geleneksel Suudi misafirperverliği ile karşılandığı görüşmede iki lider, diğer meseleleri de görüştü.

SUUDİ-JAPON İLİŞKİLERİ
Abe, Japonya'nın 2016'dan beri var olan Suudi-Japonya iş birliğini ve Muhammed bin Selman’ın liderliğinde başlatılan 2030 Vizyonu reformlarını tamamen destekleyecekleri sözünü verdi.

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