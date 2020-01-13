MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu'ndan Sen Anlat Karadeniz itirafı

Bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasında aylar sonra yaptığı itirafta partneri Ulaş Tuna Astepe ile olan sahnelerinde ayağının altına takoz koyduğunu söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekoru kıran Sen Anlat Karadeniz'in sevilen başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerle eski partneri Ulaş Tuna Astepe hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

"ÇEKİMLERDE TAKOZ KULLANDIM"
Final yapan Sen Anlat Karadeniz'den bahseden İrem Helvacıoğlu, "Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.

SİNEMA FİLMİNDE OYNAYACAK
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Helvacıoğlu, yeni projesi hakkında "Bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerimiz tamamlandı. Tatlı bir heyecan içindeyim. Oynayacağım karakter hakkında da yakında açıklama yapacağım. Kısa bir süre gizli kalmasını istiyorum" demişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak Valisi Bektaş sert çıktı söyleyen herkesin ölümlerde vebali var
Ali Koç'un ismini vermediği milletvekili bakın kim çıktı
Ticaret Bakanlığından "ekspertiz ücretlerine" ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 2020'nin ilk yenilikçi icraatı
Yok böyle vefasızlık yok! Vefat eden danışman Taner Coşkun CHP'yi karıştırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Turan'a çok sert tepki! Bu haysiyetsizlik
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çeşmeden su içen kedi olay oldu!
Bursa'da markete giren silahlı gaspçı 3 bin lira alıp kaçtı
Hac fiyatları tablosu 2020 Diyanet otel konaklama kaç para?
Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı
Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Sarrac ile buluştu
Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB
Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı
Takdir kaç puanlar alınır 2020 hesaplama tablosu