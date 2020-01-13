YEREL

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın” diye bağırdı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine çılgına dönen şahıs “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama! Serdar Karagöz kimdir
Ronaldo ve Dybala'dan Merih Demiral'a destek
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı! Atatürk Barajı'nın ekonomiye katkısı 3,3 milyar lira
Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti
İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı
Çetiner Çetin'in çarpıcı yazısı! Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Naz Mila yine dansıyla olay oldu! Göğüs dekoltesi dansın önüne geçti
Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı
Takdir teşekür hesaplama 2020 5. 6. 7. 8. sınıf takdir hesaplama robotu
Umman'ın yeni Sultanı'nın BAE veliaht prensini rezil ettiği görüntü
Artvin'de karayoluna inen vaşak kamerada
AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 AÖF sınav giriş belgesi alma
Süleyman Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na Demrita tepkisi
CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi