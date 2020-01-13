Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği metro ihalesine Erdoğan'dan talimat

Bakan Turhan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'da açılacak olan şehir hastanesine yapılan karayolu ve metro inşaatının çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiğini açıklayan Turhan, Erdoğan'ın bunun üzerine talimat verdiğini söyledi.

"Yapmazlarsa biz yaparız"

Bakan Turhan, "Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz" dedi.

"Günden güne söylemleri değişiyor''

"İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil" diyen Turhan, "Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul tartışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline gelen Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Kanal İstanbul yapılırsa, İstanbul'un 8 bin 500 yıldır var olan yer altı ve yer üstü kaynakları yok olacak" diyen İmamoğlu, "En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. 427 milyon metreküp içme suyu rezervi elden çıkar. Bu susuzluğa mahkumiyet demektir" ifadelerini kullandı.