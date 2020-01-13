DÜNYA

Umman'ın yeni Sultanı'nın BAE veliaht prensini rezil ettiği görüntü

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'i ziyaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'i ziyaret etti. Ziyarete, Umman Sultanı'nın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid'in elini sıkmayı reddettiği anların görüntüsü damgasını vurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan, beraberindeki heyetle birlikte Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı üzerine ülkeye bir başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyarete ise yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'in BAE Veliahtı Zaid'e karşı soğuk tavırları damga vurdu.

Ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde Sultan el Said'in Zaid'in el sıkışmak için yaptığı girişime karşılık vermediği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 6 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama! Serdar Karagöz kimdir
Ronaldo ve Dybala'dan Merih Demiral'a destek
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı! Atatürk Barajı'nın ekonomiye katkısı 3,3 milyar lira
Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti
İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı
Çetiner Çetin'in çarpıcı yazısı! Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Artvin'de karayoluna inen vaşak kamerada
Süleyman Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na Demrita tepkisi
Takdir teşekür hesaplama 2020 5. 6. 7. 8. sınıf takdir hesaplama robotu
MHP'li Cemal Enginyurt Sağlık Bakanı'nın boğazını sıktığını söylediği videoya açıklık getirdi
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı
AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 AÖF sınav giriş belgesi alma
Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği metro ihalesine Erdoğan'dan talimat
CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi