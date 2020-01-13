POLİTİKA

MHP'li Cemal Enginyurt Sağlık Bakanı'nın boğazını sıktığını söylediği videoya açıklık getirdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sağlık Bakanı'nın boğazını sıkarak küfür ettiğini söylediği video ile ilgili "O görüntüler 20 yıl önce çekildi, AK Parti döneminde değil" açıklaması yaptı.

MHP Cemal Enginyurt, geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan ve tartışma konusu olan videosuna açıklık getirdi. MHP'li Enginyurt, "20 yıl önceki bir olay. Neyini anlatayım?" ifadelerini kullandı.

"Boğazından tuttum. Lan dedim Yav...k"

MHP'li vekil, tepki çeken görüntülerde şu ifadeleri kullanıyor: Arkadaşlar beni aradılar. Dediler ki; 'Başkanım, bizim hastane kapandı.' Gürgentepe Devlet Hastanesi. Sağlık Bakanı da tam o an karşımda. Gidip, 'Bizim Gürgentepe Devlet Hastanesi'ni kapatmışsın' dedim. Ukala bir şekilde 'Evet. Küçük yerlerde hastaneleri kapatıyorum' dedi. Bunun boğazından tuttum. Lan dedim 'Yav...k. Hastane mi yaptın da kapatıyorsun lan?' dedim. Gürgentepeli, hastaneyi sana mı yaptırdı da sen kapatıyorsun?

"20 yıl önceki olay"

Videonun ortaya çıkmasının ardından olay olan MHP'li Enginyurt'un yaptığı açıklama şöyle: Olay 2000 yılında olmuştur. Gürgentepe Devlet Hastanesi bu dönemde yeni açılmıştır. Olay AK Parti döneminde değil, 57. hükümet döneminde gerçekleşmiştir.

MHP'li Enginyurt'un 57. hükümet döneminde gerçekleştiğini söylediği olay esnasında Sağlık Bakanı MHP'li Osman Durmuş'tu.

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