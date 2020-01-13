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Naz Mila yine dansıyla olay oldu! Göğüs dekoltesi dansın önüne geçti

Bir evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği eğlence mekanında iç çamaşırsız giydiği deri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti. Mila'nın bir ara göğüslerini sallaması ise sosyal medyada olay oldu.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Naz Mila, sosyal medya hesabından dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine son model bir cip alan Naz Mila, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti.

Bir gece kulübüne giden Mila, kıyafet olarak iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekolteli mini bir elbise tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.

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